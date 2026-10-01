മാസാദ്യം തന്നെ തിരിച്ചടി: വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടർ വില വർധിപ്പിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി (19 കിലോഗ്രാം) സിലിണ്ടറുകൾക്ക് എണ്ണക്കമ്പനികൾ വില വർധിപ്പിച്ചു. സിലിണ്ടറൊന്നിന് 62.50 രൂപ മുതൽ 71.50 രൂപ വരെയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വർധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള (14.2 കിലോഗ്രാം) സിലിണ്ടർ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മാസമാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വില കൂട്ടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഈ വിലവർധനവ് ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കൂട്ടും.
വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ (19 kg): ₹62.50 - ₹71.50 വർധിച്ചു.
ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ (14.2 kg): വില മാറ്റമില്ല.
കേരളത്തിലെ നിരക്ക്: കൊച്ചിയിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് പുതിയ വില ₹2,828 മുതൽ ₹2,852 വരെയും, തിരുവനന്തപുരത്ത് ₹2,849-ഉം ആണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലും ഇന്ധനവിലയിലും ഉണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് നിരക്ക് വർധനവിന് കാരണം. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകളുടെ നിരക്ക് വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നതിനാൽ വീടുകളിലെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിനെ ഇത് ഉടനടി ബാധിക്കില്ല.