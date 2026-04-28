മുംബൈയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം: 'കൽമ' ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ കത്തിവീശി യുവാവ്
മുംബൈയിലെ മീരാ റോഡിലുള്ള നയാ നഗർ മേഖലയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ആക്രമണം നടന്നത്. നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന് കാവൽ നിന്നിരുന്ന രണ്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
ഏപ്രിൽ 27 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. മീരാ റോഡിലെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരായ രാജ്കുമാർ മിശ്ര, സുബ്രതോ സെൻ എന്നിവരെ പ്രതിയായ സെയ്ബ് സുബൈർ അൻസാരി സമീപിച്ചു.
- ചോദ്യം ചെയ്യൽ: ആദ്യം പേരും മതവും ചോദിച്ച പ്രതി, തുടർന്ന് അവർക്ക് 'കൽമ' ചൊല്ലാൻ അറിയുമോ എന്ന് ആരാഞ്ഞു.
- ആക്രമണം: ജീവനക്കാർ തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ അൻസാരി കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
- പരിക്കുകൾ: ആക്രമണത്തിൽ രാജ്കുമാർ മിശ്രയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സുബ്രതോ സെന്നിനും പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരെയും വോക്കാർഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
പ്രതിയെക്കുറിച്ച്
31-കാരനായ സെയ്ബ് സുബൈർ അൻസാരി (Zaib Zuber Ansari) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ ഗൗരവകരമാണ്:
- വിദ്യാഭ്യാസം: സയൻസ് ബിരുദധാരിയായ ഇയാൾ മുമ്പ് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. 2019-ലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്.
- തീവ്രവാദ ബന്ധം സംശയിക്കുന്നു: അൻസാരിയുടെ മൊബൈലിലും താമസസ്ഥലത്തും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഐഎസ് (ISIS) ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളും വീഡിയോകളും കണ്ടെത്തി. ഇയാൾ 'ലോൺ വുൾഫ്' ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു.
- അറസ്റ്റ്: സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടി.
അന്വേഷണം എടിഎസിന്
സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സേന (ATS) അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. പ്രതിക്ക് പിന്നിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകളുണ്ടോ എന്നും ഓൺലൈൻ വഴി ഇയാൾ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായതാണോ എന്നും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. വധശ്രമം, വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.