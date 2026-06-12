ഷൂട്ടിങ് ഇതിഹാസവും മനു ഭാകറുടെ പരിശീലകനുമായ ജസ്പൽ റാണ അന്തരിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിങ് രംഗത്തെ സുവർണ്ണ അധ്യായമായിരുന്ന മുൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവും പ്രശസ്ത പരിശീലകനുമായ ജസ്പൽ റാണ (49) അന്തരിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NRAI) പ്രസിഡന്റ് കലികേഷ് നാരായൺ സിങ് ഡിയോ ആണ് മരണവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിൽ നടന്ന ഐ.എസ്.എസ്.എഫ് (ISSF) ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം മടങ്ങിവരുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ജസ്പൽ റാണയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് സ്റ്റെന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഇന്ത്യൻ പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടർമാരുടെ ഹൈ-പെർഫോമൻസ് കോച്ചായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നേട്ടങ്ങളുടെ സുവർണ്ണ കരിയർ
1976-ൽ ജനിച്ച ജസ്പൽ റാണ 1990-കളിൽ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിങ് രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച താരമാണ്. കരിയറിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലുമായി നിരവധി മെഡലുകൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കായി നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: 1994-ലെ ഹിരോഷിമ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയാണ് റാണ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പിന്നീട് 2006-ലെ ദോഹ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടി ലോക റെക്കോർഡോടെ അദ്ദേഹം തിളങ്ങി.
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: നാല് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസുകളിലായി 9 സ്വർണ്ണമടക്കം ആകെ 15 മെഡലുകൾ റാണ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ അണിയറശില്പി
മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു ഷൂട്ടിങ് തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ജസ്പൽ റാണ വഹിച്ച പങ്ക് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. 2024-ലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇരട്ട വെങ്കല മെഡൽ നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച മനു ഭാകറുടെ പരിശീലകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മനുവിനെ കൂടാതെ സൗരഭ് ചൗധരി, അനീഷ് ഭൻവാല, ചിങ്കി യാദവ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി യുവതാരങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് റാണയുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ്.
കായികരംഗത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ അർജുന അവാർഡ് (1994), പത്മശ്രീ (1997), മികച്ച പരിശീലകർക്കുള്ള ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് (2020) എന്നിവ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജസ്പൽ റാണയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ കായിക ലോകവും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിങ് രംഗത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട്.