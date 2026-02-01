ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വീടിന് സമീപം വെടിവെയ്പ്പ്; ജുഹുവിലെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നാല് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തു
ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ മുംബൈയിലെ വീടിന് സമീപം വെടിവെയ്പ്പ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി ജുഹുവിലെ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. നാല് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതായാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ മുംബൈ പോലീസും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.
രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം വെടിയൊച്ച കേട്ട ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരായി. പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പ്രദേശം വളയുകയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. വെടിവെയ്പ്പിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും അക്രമികളെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ഊർജ്ജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണം പല ദിശകളിൽ
മുംബൈ പോലീസ് കമ്മീഷണർ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. "കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് വെടിവെയ്പ്പ് നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്കും സംവിധായകർക്കും നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പോലീസ് ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത്.
രോഹിത് ഷെട്ടിയും കുടുംബവും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഇതുവരെ അവർ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെടിവെയ്പ്പ് നടന്ന സമയത്ത് രോഹിത് ഷെട്ടി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ബോളിവുഡ് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ചർച്ചകൾ നടത്തി വരികയാണ്.