പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു

By  Metro Desk Jul 26, 2026, 13:45 IST
പ്രഗ്ലാദ് ജോഷി

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു. നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) പരീക്ഷ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധിക ചുമതല നൽകിയത്.

​ഉപഭോക്തൃ കാര്യം, ഭക്ഷ്യം, പൊതുവിതരണം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിച്ചുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ ചുമതലകൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധിക ചുമതലയും പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി നിർവഹിക്കുക.

​കർണാടകയിലെ ധാർവാഡിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവും അഞ്ച് തവണ ലോക്‌സഭാംഗവുമായ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. 

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