എസ്.ഐ.ആർ വിവാദം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശദീകരണം കോൺഗ്രസ് തള്ളി; പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി എൻ.ഡി.എ ഘടകകക്ഷികൾ
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയ വിശദീകരണം തള്ളി കോൺഗ്രസ്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വ്യാജമായി പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നുവെന്നും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.
എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ട വിശദീകരണത്തോടെ വിഷയത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാറിയതായി ഭരണകക്ഷിയായ എൻ.ഡി.എയിലെ ഘടകകക്ഷികൾ വ്യക്തമാക്കി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടി.ഡി.പി അധ്യക്ഷനുമായ എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പസ്വാൻ (എൽ.ജെ.പി), ജെ.ഡി.യു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജയ് ഝാ തുടങ്ങിയവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൂട്ടായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും, സാങ്കേതിക സുരക്ഷയും പരിശോധനകളും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഐ.ഐ.ടി വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ റിവ്യൂ നടത്തുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.