തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 78% വോട്ടർമാർക്ക് SIR എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തു; വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സമയപരിധിയില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ

By Metro DeskNov 13, 2025, 14:59 IST
ചെന്നൈ—തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR - Special Intensive Revision) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, സംസ്ഥാനത്തെ 78 ശതമാനം വോട്ടർമാർക്കും എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

​സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം 6.41 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 5 കോടിയിലധികം പേർക്കാണ് (78.09%) ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. നിലവിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്, സ്ഥലമാറ്റം വന്നവരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും പുതുതായി വോട്ടർമാരാകാൻ അർഹതയുള്ളവരെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിപുലമായ നടപടിയാണ് SIR.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വിതരണം: 6.41 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 5,00,67,045 പേർക്ക് (78.09%) ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
  • സമയപരിധിയില്ല: എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
  • ഫോം പൂരിപ്പിക്കൽ: എന്യൂമറേഷൻ നടപടികളുടെ അവസാന ദിവസം (ഡിസംബർ 4) ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും അതേ ദിവസം തന്നെ പൂരിപ്പിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

​സ്ഥലം മാറിയ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതിനാൽ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം 95 ശതമാനവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 98 ശതമാനവും വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

