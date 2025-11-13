തമിഴ്നാട്ടിൽ 78% വോട്ടർമാർക്ക് SIR എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തു; വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സമയപരിധിയില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ
Nov 13, 2025, 14:59 IST
ചെന്നൈ—തമിഴ്നാട്ടിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR - Special Intensive Revision) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, സംസ്ഥാനത്തെ 78 ശതമാനം വോട്ടർമാർക്കും എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം 6.41 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 5 കോടിയിലധികം പേർക്കാണ് (78.09%) ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. നിലവിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്, സ്ഥലമാറ്റം വന്നവരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും പുതുതായി വോട്ടർമാരാകാൻ അർഹതയുള്ളവരെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിപുലമായ നടപടിയാണ് SIR.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വിതരണം: 6.41 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 5,00,67,045 പേർക്ക് (78.09%) ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
- സമയപരിധിയില്ല: എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
- ഫോം പൂരിപ്പിക്കൽ: എന്യൂമറേഷൻ നടപടികളുടെ അവസാന ദിവസം (ഡിസംബർ 4) ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും അതേ ദിവസം തന്നെ പൂരിപ്പിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
സ്ഥലം മാറിയ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതിനാൽ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം 95 ശതമാനവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 98 ശതമാനവും വരെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.