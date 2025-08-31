മണിപ്പൂരിൽ ആറ് ഭീകരവാദികൾ അറസ്റ്റിൽ; ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തു
Aug 31, 2025, 11:44 IST
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ആറ് ഭീകരവാദികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരോധിത സംഘടനകളായ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടി, പിആർഇപിഎകെ (പിആർഒ) എന്നീ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് പിടിയിലായത്. തെങ്നൗപാൽ ജില്ലയിലെ മ്യാൻമർ അതിർത്തിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയിലെ നാല് പേരെയും, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ സങ്കൈപ്രൗവിൽ നിന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയിലെ ഒരാളെയും, ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിലെ തേരാ ഉറക്കിൽ നിന്ന് പിആർഇപിഎകെ (പിആർഒ) സംഘടനയിലെ ഒരാളെയും പിടികൂടി. കൂടാതെ, ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ കൊങ്ബ മാരു ഹിൽ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് വലിയ അളവിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്തു. രണ്ട് ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്കുകൾ, ഒരു 9 എംഎം പിസ്റ്റൾ, ഒരു .32 പിസ്റ്റൾ, ഒരു നാടൻ പിസ്റ്റൾ, രണ്ട് ഗ്രനേഡുകൾ, നൂറിലധികം വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ അറസ്റ്റുകളും ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതും സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.