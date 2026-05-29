നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന പാ​ലം ത​ക​ർ​ന്ന് ആ​റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു

By  Metro Desk May 29, 2026, 09:32 IST
Up

ലഖ്നോ: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഹാ​മി​ർ​പൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന പാ​ലം ത​ക​ർ​ന്ന് വീണ് ആ​റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ട് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ​യും ക​ടു​ത്ത കാ​റ്റി​നെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ പോ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

ദു​ര​ന്തം പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​കാ​യ​ണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like