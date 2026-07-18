'സിയ ഗോയൽ 2.0?' ഇന്ത്യയെ നടുക്കി ആന്ധ്രയിലെ 'ഹാൻഡ്ബാഗ് സിഗ്നൽ' കൊലപാതകം; ഭർത്താവിനെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെക്കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 13:08 IST
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അമരാവതി: പുണെയിലെ സിയ ഗോയൽ കൊലപാതകക്കേസിന് സമാനമായി, കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതിയും സംഘവും ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ പിടിയിൽ. ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് എന്ന വ്യാജേന ഭർത്താവിനെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വിജനമായ മലമ്പാതയിൽ എത്തിച്ച്, ഹാൻഡ്ബാഗ് റോഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് 'സിഗ്നൽ' നൽകിയാണ് യുവതി കൊലപാതകം നടപ്പാക്കിയത്.

​തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയും ഹൊസൂരിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരനുമായ രമേശ് (23) ആണ് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ ഹാസിനി (19), ഇവരുടെ കാമുകൻ യുഗന്ധർ (20), രണ്ട് ക്വട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ചിറ്റൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

​ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാസിനിയുടെ അമ്മ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് കേസിന്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. പോലീസ് പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

​രമേശിന്റെ ബൈക്കിൽ ഹാസിനിയും കുഞ്ഞും ഒരുമിച്ച് മലമുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് സിസിടിവിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ രമേശിന് പകരം മറ്റ് രണ്ട് യുവാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ഹാസിനി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. തുടർന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആസൂത്രിത കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

ഹാൻഡ്ബാഗ് എറിഞ്ഞ് സിഗ്നൽ; കൊലപാതകം ഇങ്ങനെ

​ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ യുഗന്ധറുമായി ഹാസിനി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇരുവരും ചേർന്ന് മാരകമായ കെണിയൊരുക്കി. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചിറ്റൂരിലെ മല്ലപ്പ കൊണ്ട കുന്നുകളിലുള്ള ശ്രീ മല്ലേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഹാസിനി രമേശിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​യാത്രയിലുടനീളം ഹാസിനി തന്റെ ഫോണിലൂടെ കാമുകന് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ യുഗന്ധറും സംഘവും ഇവർക്ക് തൊട്ടുമുന്നിലായി മലമുകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. കുന്നിൻമുകളിലെ മൂന്നാമത്തെ ഹെയർപിൻ വളവിൽ എത്തിയപ്പോൾ, പദ്ധതിപ്രകാരം ഹാസിനി തന്റെ ഹാൻഡ്ബാഗ് റോഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞു.

​ബാഗ് എടുക്കാനായി രമേശ് ബൈക്ക് നിർത്തിയ നിമിഷം, ഒളിച്ചിരുന്ന കാമുകനും സംഘവും മാരകായുധങ്ങളുമായി രമേശിനെ ആക്രമിച്ചു. രക്ഷപ്പെടാനായി കാട്ടിലേക്ക് ഓടിയ രമേശിനെ പിന്തുടർന്ന് വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ക്രൂരമായ ഈ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സംഭവത്തിന്റെ ഭീകരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്താണ് 'സിയ ഗോയൽ 2.0' ബന്ധം?

​മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയിൽ പ്രതിശ്രുത വരനായ കേതൻ അഗർവാളിനെ, കാമുകനൊപ്പം ചേർന്ന് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടു കൊന്ന സിയ ഗോയൽ എന്ന യുവതിയുടെ കേസ് അടുത്തിടെ രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിൽ, സ്വന്തം പങ്കാളിയെ ചതിയിലൂടെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് കാമുകനൊപ്പം ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് മാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഈ സംഭവത്തെ 'സിയ ഗോയൽ 2.0' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

​പ്രതികളെല്ലാവരും നിലവിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഹാസിനിയുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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