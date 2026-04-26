ടേക്ക് ഓഫിന് മുമ്പ് എഞ്ചിനിൽ പുക; നാല് വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്
ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വിസ് എയർ വിമാനത്തിൽ പുക ഉയർന്നതോടെ നടത്തിയ അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കലിനിടെ നാല് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിച്ചിലേക്ക് പറക്കാനിരുന്ന സ്വിസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് (SWISS) വിമാനത്തിന്റെ ലാൻഡിംഗ് ഗിയറുകളിലൊന്നിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ പുക ഉയരുകയായിരുന്നു.
പിന്നാലെ വിമാനത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. വിമാനം പറന്നുയരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂർണ്ണ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഒന്നിലധികം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ എത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സ്വിസ് വിമാനത്തിൽ 232 യാത്രക്കാരും 13 ക്രൂ അംഗങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തിൽ പെട്ട വിമാനം ഒരു എയർബസ് 330-343 ആയിരുന്നു.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ, റൺവേ 28/10 ലെ സ്വിസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് വിമാനം LX 147 (DEL-ZRH) ഉൾപ്പെടുന്ന ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂർണ്ണ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ നിർദ്ദേശിച്ച സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഉടനടി നടപ്പിലാക്കി. യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചില്ല," ഐജിഐ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് അതോറിറ്റി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 1:00 മണിക്ക് ശേഷം, ഒരു എഞ്ചിനിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചു. ജീവനക്കാർ ടേക്ക് ഓഫ് നിരസിച്ചു, സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, മുൻകരുതലായി വിമാനം ഒഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു."-സ്വിസ് പുറത്തിറക്കിയ വിശദമായ പ്രസ്താവനയിൽ, എയർലൈനിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
"എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും അടിയന്തര സ്ലൈഡുകൾ വഴി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. നാല് യാത്രക്കാർ നിലവിൽ മെഡിക്കൽ വിലയിരുത്തലിന് വിധേയരാണ്. സ്ലൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികൾക്ക്, പടികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്," വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിമാനം പരിശോധിക്കുന്നതിനും അടുത്ത നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്ന് വക്താവ് പറഞ്ഞു.