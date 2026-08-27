പഞ്ചസാര ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം; മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ടൺ പഞ്ചസാര ഉടൻ വിപണിയിലെത്തും
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വരും മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പഞ്ചസാര ക്ഷാമത്തിനും വിലക്കയറ്റത്തിനും ആശ്വാസമായി കൂടുതൽ പഞ്ചസാര വിപണിയിലേക്ക്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനായി റിഫൈനറികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 3 മുതൽ 3.5 ലക്ഷം ടൺ വരെ സംസ്കരിച്ച പഞ്ചസാര ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർണായക തീരുമാനത്തോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവകാലത്ത് പഞ്ചസാര വില ഗണ്യമായി കുറയാനാണ് സാധ്യത.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാരയുടെ മൊത്തവ്യാപാര വിലയിൽ (Ex-mill price) വർധനവുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. കയറ്റുമതിക്കായി മാറ്റിവെച്ച പഞ്ചസാര വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ തടസ്സമായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ധാന്യശേഖരം വിപണിയിലെത്തും.
ഇതിനുപുറമെ, 10 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അസംസ്കൃത പഞ്ചസാരയുടെ തീരുവ രഹിത ഇറക്കുമതിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ നടപടികൾ നടപ്പിലായതോടെ മൊത്തവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര വിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉടൻ തന്നെ പൊതുവിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ന്യായവിലയിൽ പഞ്ചസാര ലഭ്യമാകുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.