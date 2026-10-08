ചില കുത്തകക്കാർ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു; മസ്കിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്രം: മൂന്ന് ലൈസൻസികളും ഒരേ ഘട്ടത്തിലെന്ന് വിശദീകരണം
ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ചില "കുത്തകക്കാർ" (Oligarchs) തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ആരോപണത്തിന് കടുത്ത മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിഷ്പക്ഷവും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകവുമാണെന്ന് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ തങ്ങളുടെ കുത്തക നിലനിർത്താൻ ചില വൻകിട വ്യവസായികൾ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ തടയുകയാണെന്നും, ഇത് ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണെന്നുമായിരുന്നു മസ്ക് എക്സിൽ (X) കുറിച്ചത്.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം:
3 കമ്പനികൾക്കും തുല്യ ലൈസൻസ്: സ്റ്റാർലിങ്ക് (Starlink), ഭാരതിയുടെ എയർടെൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യൂട്ടൽസാറ്റ് വൺവെബ് (Eutelsat OneWeb), റിലയൻസ് ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ് (Jio Satellite) എന്നീ മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്ലോബൽ മൊബൈൽ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ സാറ്റലൈറ്റ് (GMPCS) ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
സുരക്ഷാ പരിശോധന തുടരുന്നു: മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസും പരിശോധനകളും നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സ്പെക്ട്രം അനുവദിക്കൽ: സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കമ്പനികൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടമായ സ്പെക്ട്രം വിതരണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ.
വിവേചനമില്ല: മൂന്ന് കമ്പനികളും നിലവിൽ ഒരേ നിയന്ത്രണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും (Regulatory stage), ആർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയോ വിവേചനമോ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും (Data Safety) രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമേ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.