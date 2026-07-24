​26 ദിവസം നീണ്ട ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് സൊനം വാങ്ചുക്; 'ദീർഘമായ ചർച്ചകളും രാജ്യത്തെ അക്രമസാധ്യതയും' തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ

By  Metro Desk Jul 24, 2026, 07:32 IST
Sunam

ന്യൂഡൽഹി: പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായ സൊനം വാങ്ചുക് 26 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന തൻ്റെ അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടന്ന ദീർഘമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും രാജ്യത്ത് അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുമാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​ഗുരുഗ്രാമിലെ മെദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ്, ലേ ലഡാക്ക് അപെക്സ് ബോഡിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വാങ്ചുക് ഉപവാസം ലംഘിച്ചത്.

​"കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും ലഡാക്കിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ 26 ദിവസത്തെ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു. വിവിധ വ്യവസ്ഥകളിൽ സർക്കാരുമായി നടന്ന ദീർഘമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം. രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അക്രമസാധ്യതകൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഞാൻ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും ഒരുതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം."

സൊനം വാങ്ചുക് (സമൂഹമാധ്യമമായ 'X'-ൽ കുറിച്ചത്)

​വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള 65 പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ തന്നെ സന്ദർശിക്കുകയോ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകുകയോ ചെയ്തിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഉടൻ തന്നെ വിശദമായ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിക്കുമെന്നും വാങ്ചുക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​സമരം അവസാനിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വാങ്ചുക് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ആരോഗ്യം വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസിച്ചു. സമരം രാജ്യത്തുടനീളം അക്രമാസക്തമാകാതിരിക്കാൻ സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് വാങ്ചുക് തൻ്റെ അനുഭാവിയായ യുവാക്കളോടും സമരക്കാരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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