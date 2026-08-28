തിരുത്തലുകൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് സോണിയ; ആത്മകഥയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ നിന്ന് പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ് പിന്മാറി
ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ആത്മകഥയായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗ’ (Belonging: A Journey of Love) ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പിന്മാറി. പുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകളും വെട്ടിമാറ്റലുകളും വേണമെന്ന പ്രസാധകരുടെ ആവശ്യം സോണിയാ ഗാന്ധി തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.
കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിലെ ചില നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സോണിയ ഗാന്ധി തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് കരാർ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. നവംബർ 10-ന് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം, അമേരിക്കൻ പ്രസാധകരായ ആൽഫ്രഡ് എ. ക്നോപ്പ് വഴി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പുസ്തകം മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം വിപണിയിലെത്തും.
പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യ പിന്മാറിയതോടെ, ആത്മകഥയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള അവകാശം സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രമുഖ പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർപ്പർ കോളിൻസുമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.