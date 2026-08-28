തിരുത്തലുകൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് സോണിയ; ആത്മകഥയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ നിന്ന് പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ് പിന്മാറി

By  Metro Desk Aug 28, 2026, 10:57 IST
സോണിയ ബുക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ആത്മകഥയായ ‘ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലൗ’ (Belonging: A Journey of Love) ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പിന്മാറി. പുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകളും വെട്ടിമാറ്റലുകളും വേണമെന്ന പ്രസാധകരുടെ ആവശ്യം സോണിയാ ഗാന്ധി തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.

​കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിലെ ചില നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സോണിയ ഗാന്ധി തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് കരാർ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. നവംബർ 10-ന് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം, അമേരിക്കൻ പ്രസാധകരായ ആൽഫ്രഡ് എ. ക്നോപ്പ് വഴി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പുസ്തകം മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം വിപണിയിലെത്തും.

​പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യ പിന്മാറിയതോടെ, ആത്മകഥയുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള അവകാശം സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രമുഖ പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർപ്പർ കോളിൻസുമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 

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