ദക്ഷിണമേഖലാ കൗൺസിൽ യോഗം: മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം മുതൽ മേക്കദാതു വരെ ഉന്നയിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ
ചെന്നൈക്കടുത്ത് കോവളത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന 31-ാമത് ദക്ഷിണമേഖലാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിവിധ പ്രാദേശിക, അന്തർസംസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ.
മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം 1971-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കണം: ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണ്ണയത്തിന് 2021-ലെ അല്ല, 1971-ലെ സെൻസസ് കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കണമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ആയി നിലനിർത്തണം: അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 543 ആയി ഫ്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് കർണാടക ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനസംഖ്യ വിജയകരമായി നിയന്ത്രിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം കുറയാൻ ഇടയാകരുതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വനിതാ സംവരണം നിലവിലെ സീറ്റുകളിൽ മതി: വനിതാ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ പുതിയ സെൻസസിനായി കാത്തുനിൽക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, നിലവിലുള്ള 543 സീറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ക്വോട്ട അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു.
മേക്കദാതു പദ്ധതിയും തമിഴ്നാടിന്റെ എതിർപ്പും: തമിഴ്നാടിനും പുതുച്ചേരിക്കും കർണാടകയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മേക്കദാതു അണക്കെട്ട് പദ്ധതി കർണാടക വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ കാവേരി വെള്ളത്തിന്റെ വിഹിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് കാട്ടി തമിഴ്നാട് എതിർപ്പ് തുടർന്നു.
മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ നിർദ്ദേശവുമായി കേരളം: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഉന്നയിച്ചു. പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് തമിഴ്നാടിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വെള്ളവും നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും, നിർമ്മാണച്ചെലവ് കേരളം വഹിക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനും സ്ഥലവും നിർമ്മാണവും തമിഴ്നാടിന് നിർവ്വഹിക്കാമെന്നും കേരളം വ്യക്തമാക്കി.
അമിത് ഷാ - വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ച: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സി. ജോസഫ് വിജയ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച ശ്രദ്ധേയമായി.