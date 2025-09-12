സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ ചക്രം ടേക്ക് ഓഫിനിടെ ഊരിത്തെറിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ
മുംബൈ: ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ഡലയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പറന്ന സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ ചക്രം ടേക്ക് ഓഫിനിടെ ഊരിത്തെറിച്ചു. വിമാനം സുരക്ഷിതമായി മുംബൈയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തി. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കാണ്ഡല വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിമാനത്തിന്റെ ഒരു ചക്രം ഊരിത്തെറിച്ചത്. റൺവേയിൽ നിന്ന് വീണുകിട്ടിയ ചക്രം കാണ്ഡല എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഉടൻ തന്നെ അവർ പൈലറ്റിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തുടർന്ന്, മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
#BreakingNews 🚨 #Mumbai— Bhairav 🔱🕉️ 🇮🇳 (@BhairavVaam) September 12, 2025
Emergency declared at #MumbaiAirport after a #spicejet aircraft’s outer wheel detached from the plane. pic.twitter.com/e1rYmkg8B8
വിമാനത്തിന് ഒരു ചക്രം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും പൈലറ്റ് യാത്ര തുടർന്നു. മുംബൈയിൽ വിമാനം സുഗമമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും, യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. തകരാർ സംഭവിച്ച വിമാനം സ്വന്തം ശക്തിയിൽ തന്നെ ടെർമിനലിലേക്ക് നീക്കിയതായും സ്പൈസ് ജെറ്റ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
ഈ സംഭവം വ്യോമയാന സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വിഷയത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു അപകടവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന സ്പൈസ് ജെറ്റിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ സംഭവം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി സ്പൈസ് ജെറ്റിന്റെ സേവനം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു.