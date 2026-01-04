സ്റ്റാലിൻ സ്നേഹവും മനസാക്ഷിയുമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ; ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നക്ഷത്രമെന്ന് രജനികാന്ത്
Jan 4, 2026, 17:48 IST
ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുചടങ്ങിലാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ കുറിച്ച് രജനികാന്ത് വാചാലനായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- നക്ഷത്രമെന്ന് വിശേഷണം: എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉദിച്ചുയരുന്ന നക്ഷത്രമാണെന്ന് രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു.
- സ്നേഹവും മനസാക്ഷിയും: സ്റ്റാലിൻ കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മാത്രമല്ല, സ്നേഹവും മനസാക്ഷിയുമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- എതിരാളികൾക്കുള്ള വെല്ലുവിളി: പഴയ എതിരാളികൾക്കും പുതിയതായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും (വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം സൂചിപ്പിച്ച്) സ്റ്റാലിൻ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
- 2026 ലക്ഷ്യം: "വരൂ, നമുക്ക് 2026-ൽ കാണാം" എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാൻ സ്റ്റാലിൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണെന്നും രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു.
വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി (TVK) പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ രജനികാന്ത് നടത്തിയ ഈ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്.