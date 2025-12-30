സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബിൽ രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചയച്ചു
Dec 30, 2025, 19:44 IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരും ഗവർണർ ആർ.എൻ. രവിയും തമ്മിലുള്ള പോര് പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മദ്രാസ് സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഒപ്പിടാതെ തിരിച്ചയച്ചു. ഇത് ഡി.എം.കെ സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയമായും ഭരണപരമായും വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വിവാദ ബിൽ: സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറായ ഗവർണറുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറച്ച്, വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നേരിട്ട് നിയമിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നതായിരുന്നു 2022 ഏപ്രിലിൽ തമിഴ്നാട് നിയമസഭ പാസാക്കിയ ഈ ബിൽ.
- രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം: ബിൽ യുജിസി (UGC) ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കാണിച്ച് ഗവർണർ ഇത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ബിൽ പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നത്.
- നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി: മദ്രാസ് സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ 14 ഓളം സർവകലാശാലകളിൽ നിലവിൽ സ്ഥിരം വൈസ് ചാൻസലർമാരില്ല. ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കാരണം ഈ തസ്തികകൾ ഒഴിവ് കിടക്കുകയാണ്.
നിയമസഭ വീണ്ടും ചേരും
രാഷ്ട്രപതി ബിൽ തിരിച്ചയച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരി 20-ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ ബിൽ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും (ഗുജറാത്ത്, കർണാടക) സമാനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിരോധം തീർക്കാനാണ് സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം.
കുറിപ്പ്: ഗവർണറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഈ നടപടി നൽകുന്നത്.