ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കർശന നടപടി; കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയും കടുത്ത ശിക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

By  Metro Desk Jul 24, 2026, 07:38 IST
മോദി ലൈവ്

ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നതുമടക്കമുള്ള കരട് നിയമനിർമ്മാണം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഈ ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​നീറ്റ് (NEET-UG) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ നിർണായക പ്രതികരണം. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും മനസ്സിനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച സംഭവമാണെന്നും രാജ്യത്തെ युवाओं യുവാക്കളുടെ ഭാവിയും ക്ഷേമവുമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനവർഷം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പരീക്ഷകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ യോജിച്ച് സുതാര്യമായ പരീക്ഷാ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 

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