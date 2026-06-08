ഭൂട്ടാനിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം; സിക്കിമിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും പ്രകമ്പനം
ഭൂട്ടാനിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സിക്കിമിലും വടക്കൻ ബംഗാളിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ശക്തമായ ഭൂചലന പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഭൂട്ടാനിൽ ഉണ്ടായത്.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11.06-ഓടെ ഭൂട്ടാനിലെ പുനാഖയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) അറിയിച്ചു. സിക്കിമിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഗാങ്ടോക്കിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും ഏതാനും സെക്കൻഡുകളോളം പ്രകമ്പനം നീണ്ടുനിന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് മുൻകരുതലെന്ന നിലയിൽ ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നും പരിഭ്രാന്തരായി പുറത്തേക്കോടി.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സിലിഗുരി, കൂച്ച് ബിഹാർ, ജൽപായ്ഗുരി, അലിപുർദുവാർ തുടങ്ങിയ വടക്കൻ ബംഗാൾ ജില്ലകളിലും പ്രകമ്പനം ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആളപായമോ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സിക്കിം സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.