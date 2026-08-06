അസമിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലും ശക്തമായ ഭൂചലനം; ജനങ്ങൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി
ഗുവാഹത്തി: അസമിലും അയൽ സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിലും ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പുലർച്ചെയോടെ ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.
ദേശീയ ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (National Center for Seismology) പ്രാഥമിക വിവരമനുസരിച്ച്, റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ മിതമായ തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അസം, അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തി മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സെക്കൻഡുകളോളം പ്രകമ്പനം നീണ്ടുനിന്നു. നിലവിൽ ആളപായമോ വലിയ രീതിയിലുള്ള വസ്തുവകകളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ദുരന്തനിവാരണ സേനയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മിതമായ രീതിയിലുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങൾ പ്രദേശവാസികളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.