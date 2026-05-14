ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും; വ്യാപക നാശനഷ്ടം: പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഭാദോഹി, ബുദൗൻ ജില്ലകളിൽ വീശിയ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ 11 പേർ മരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി, വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു, നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായി.
ഭാദോഹിയിൽ ജില്ലയിലുടനീളം കൊടുങ്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ആറ് പേർ മരിച്ചു. വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ ജില്ലയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും പൊടിക്കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായി, ആകാശം ഇരുണ്ടു, കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത ഗതാഗതം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയതിനാൽ ആളുകൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്നു.
നിരവധി മരങ്ങൾ റോഡുകളിലേക്ക് വീണു, പലയിടത്തും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ടിൻ ഷെഡുകളും സോളാർ പാനലുകളും പറന്നുപോയി, മതിലുകൾ തകർന്നുവീണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറുകളും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും തകർന്നു. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു
സൂര്യവാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഖാർഗസെൻപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ വീടിന് മുകളിൽ മരം വീണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ മരിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇരകളിൽ ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഭാദോഹിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണതായും, വൈദ്യുതി തൂണുകൾ തകർന്നതായും, വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും അധികൃതർക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതായി അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കുൻവർ വീരേന്ദ്ര കുമാർ മൗര്യ പറഞ്ഞു. കൊടുങ്കാറ്റിൽ മൊബൈൽ ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകൾ തകരാറിലായതിനാൽ പുനരുദ്ധാരണ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ, തഹസിൽദാർമാർ, ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ് സംഘങ്ങൾ എന്നിവർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് തഹസിൽ മേഖലകളിലും ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മൗര്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചാൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കൃത്യമായ എണ്ണം വ്യക്തമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബുദൗൺ ജില്ലയിൽ, ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റും മഴയും മൂലമുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ മരിക്കുകയും അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ബിസോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സിദ്ധ്പൂർ കൈത്തോലി ഗ്രാമത്തിൽ, കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു കുടിലിന്റെ മൺഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണ് മൗസാമി (10), രജനി (9) എന്നിവർ മരിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയതിനെത്തുടർന്ന് പെൺകുട്ടികൾ കല്ലോ, നേഹ എന്നീ രണ്ട് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം കുടിലിനുള്ളിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു. മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് നാലുപേരും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി. രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു, സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
ഫൈസ്ഗഞ്ച് ബെഹ്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള തർക്ക് പരോളി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ അഭയം പ്രാപിച്ച കുഴൽക്കിണർ മുറിയിലേക്ക് മരം വീണ് ലക്ഷ്മി (40) എന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചു. ഘടനയുടെ മേൽക്കൂര തകർന്നു, ഗീത എന്ന സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അവരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു.
ബിസോളി പ്രദേശത്തെ ബിൽസി റോഡിന് സമീപം ഉണ്ടായ മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരം കടപുഴകി വാഹനത്തിന് മുകളിൽ വീണതിനെ തുടർന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ യോഗേഷ് (32) മരിച്ചുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ബിസോളിയിലെ സാഹുകര പ്രദേശത്തെ അൻഷുൽ ശർമ്മ (22) എന്ന മറ്റൊരു യുവാവ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ പിതാവിന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ മരം വീണ് മരിച്ചു.
ബിസോളി, ഫൈസ്ഗഞ്ച് ബെഹ്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചതായും അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അഡീഷണൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (റൂറൽ) ഹൃദേഷ് കുമാർ കട്ടാരിയ പറഞ്ഞു.