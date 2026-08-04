എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റും കുലുക്കവും; 300 അടി താഴേക്ക് പതിച്ചു, യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പരിക്ക്
ന്യൂഡൽഹി: ഫൂക്കറ്റിൽ (തായ്ലാന്റിൽ) നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ആകാശത്ത് വെച്ച് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റും കുലുക്കവും (Turbulence) മൂലം വിമാനം പെട്ടെന്ന് താഴ്ചയിലേക്ക് പതിച്ചു. അപകടത്തിൽ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും യാത്രക്കാർക്കും ക്യാബിൻ ജീവനക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഫൂക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എഐ 2379 (AI 2379) എയർബസ് എ320 വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വിമാനം പെട്ടെന്ന് 300 അടിയോളം താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യോമയാന വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതിരുന്ന ചില യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും വിമാനത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ചെന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പകൽ 11 മണിയോടെ വിമാനം ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി. പരിക്കേറ്റ 10 യാത്രക്കാരെയും ക്യാബിൻ ജീവനക്കാരെയും വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വക്താവ് അറിയിച്ചു.
അപ്രതീക്ഷിതമായി വായുസഞ്ചാരത്തിലുണ്ടായ വ്യതിയാനമാണ് (Clear Air Turbulence / Convective Turbulence) സംഭവത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവില് ഏവിയേഷൻ (DGCA) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.