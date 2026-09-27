എൽ.പി.യുവിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ശക്തം; ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ്
ഫഗ്വാര (പഞ്ചാബ്): പഞ്ചാബിലെ ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ (LPU) പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർഥിനിയുടെ പരാതിയുടെയും മൊഴിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പസിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകൾ, ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ജലാന്ധർ റേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജി നവീൻ സിംഗ്ല അറിയിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഹോസ്റ്റലിൽ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വിഷയം മൂടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിച്ച വാർത്തകളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾ ജലാന്ധർ-ഫഗ്വാര ദേശീയപാത ഉപരോധിക്കുകയും ക്യാമ്പസിലെ പൊതുമുതലുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും എൽ.പി.യു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥിതിഗതികൾ നിലവിൽ പോലീസിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.