എഥനോൾ നിർമാണത്തിനുള്ള സബ്‌സിഡി അരി സ്വകാര്യ മില്ലുകളിലേക്ക് കടത്തി: മധ്യപ്രദേശിൽ വൻ അഴിമതി പുറത്ത്

By  Metro Desk Jul 11, 2026, 15:44 IST
അരി

ഭോപ്പാൽ: എഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ അനുവദിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അരി മധ്യപ്രദേശിൽ സ്വകാര്യ മില്ലുകളിലേക്ക് മറിച്ചുവിറ്റതായി കണ്ടെത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ ചില എഥനോൾ പ്ലാൻ്റുകളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ വൻ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നത്.

​ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമപ്രകാരം നിർധനർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും എഥനോൾ നിർമാണത്തിനായി നീക്കിവെച്ചതുമായ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള അരിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കരിഞ്ചന്തയിലേക്ക് കടത്തിയത്. എഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന സബ്‌സിഡി അരി കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം, ഇത് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മറ്റ് സ്വകാര്യ റൈസ് മില്ലുകൾക്ക് വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി.

​സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിനകം തന്നെ ചില പ്ലാൻ്റുകൾക്കെതിരെയും കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സബ്‌സിഡി തട്ടിപ്പാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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