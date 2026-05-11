മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്ര വിജയം: ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കൺമുനയിൽ

By  Metro Desk May 11, 2026, 09:06 IST
Divyastra

ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്ത 'മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്ര' (Mission Divyastra). ചൈനയെയും പാകിസ്ഥാനെയും പൂർണ്ണമായും പ്രഹരപരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അത്യാധുനിക മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്

misl

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച അഗ്നി-5 (Agni-5) മിസൈലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്രയിലൂടെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

1. എം.ഐ.ആർ.വി. സാങ്കേതികവിദ്യ (MIRV Technology)

​ഇതാണ് ഈ മിസൈലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) എന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഒരു മിസൈലിന് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ആണവ പോർമുനകൾ (Warheads) വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ശത്രുലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒരേസമയം കൃത്യതയോടെ തകർക്കാൻ സാധിക്കും.

2. പ്രഹരപരിധി (Range)

​അഗ്നി-5 മിസൈലിന് 5,000 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ദൂരപരിധിയുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ചൈനയുടെ വടക്കേ അറ്റം വരെയും പാകിസ്ഥാൻ മുഴുവനായും ഈ മിസൈലിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നതാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏത് കോണിലും പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും.

3. ശത്രുക്കളുടെ പ്രതിരോധം മറികടക്കും

​ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ (Missile Defence Systems) കബളിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഒരു മിസൈൽ വരുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പല വാർഹെഡുകളായി പിരിയുന്നതിനാൽ, ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകൾക്ക് അവയെ തടയുക അസാധ്യമാണ്.

4. എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ ഇന്ത്യ

​ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ള ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ രാജ്യം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവരാണ് ഈ പട്ടികയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.

5. തദ്ദേശീയ നിർമ്മിതം

​ഡി.ആർ.ഡി.ഒ (DRDO) ആണ് ഈ മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ: "മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്രയുടെ വിജയത്തിൽ നമ്മുടെ ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും."

 

​ചൈനയുടെ പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണികൾക്കും ഇന്ത്യ നൽകുന്ന കൃത്യമായ മറുപടിയായാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ഈ പരീക്ഷണത്തെ കാണുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like