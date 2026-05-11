മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്ര വിജയം: ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കൺമുനയിൽ
ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്ത 'മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്ര' (Mission Divyastra). ചൈനയെയും പാകിസ്ഥാനെയും പൂർണ്ണമായും പ്രഹരപരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അത്യാധുനിക മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച അഗ്നി-5 (Agni-5) മിസൈലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്രയിലൂടെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. എം.ഐ.ആർ.വി. സാങ്കേതികവിദ്യ (MIRV Technology)
ഇതാണ് ഈ മിസൈലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) എന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഒരു മിസൈലിന് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ആണവ പോർമുനകൾ (Warheads) വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ശത്രുലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒരേസമയം കൃത്യതയോടെ തകർക്കാൻ സാധിക്കും.
2. പ്രഹരപരിധി (Range)
അഗ്നി-5 മിസൈലിന് 5,000 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ദൂരപരിധിയുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ചൈനയുടെ വടക്കേ അറ്റം വരെയും പാകിസ്ഥാൻ മുഴുവനായും ഈ മിസൈലിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നതാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏത് കോണിലും പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും.
3. ശത്രുക്കളുടെ പ്രതിരോധം മറികടക്കും
ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ (Missile Defence Systems) കബളിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഒരു മിസൈൽ വരുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പല വാർഹെഡുകളായി പിരിയുന്നതിനാൽ, ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകൾക്ക് അവയെ തടയുക അസാധ്യമാണ്.
4. എലൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ ഇന്ത്യ
ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമുള്ള ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ രാജ്യം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവരാണ് ഈ പട്ടികയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.
5. തദ്ദേശീയ നിർമ്മിതം
ഡി.ആർ.ഡി.ഒ (DRDO) ആണ് ഈ മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ: "മിഷൻ ദിവ്യാസ്ത്രയുടെ വിജയത്തിൽ നമ്മുടെ ഡി.ആർ.ഡി.ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും."
ചൈനയുടെ പ്രകോപനങ്ങൾക്കും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണികൾക്കും ഇന്ത്യ നൽകുന്ന കൃത്യമായ മറുപടിയായാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ഈ പരീക്ഷണത്തെ കാണുന്നത്.