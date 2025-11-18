ചാവേറാക്രമണം രക്തസാക്ഷിത്വ പ്രവർത്തനം: ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തിന് മുമ്പുള്ള ഉമർ നബിയുടെ വീഡിയോ പുറത്ത്

By MJ DeskNov 18, 2025, 10:16 IST
umar nabi

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തിന് മുമ്പുള്ള ചാവേർ ഉമർ നബിയുടെ വീഡിയോ പുറത്ത്. ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീഡിയോയാണ് പുരത്തുവന്നത്. ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നാണ് വിവരം. 

ചാവേറാക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ചാണ് ഉമർ നബിയുടെ സംസാരം. ചാവേറാക്രമണം എന്ന ആശയം വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ചാവേറാക്രമണം യഥാർഥത്തിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണെന്നും വീഡിയോയിൽ ഉമർ നബി പറയുന്നു. 

ചാവേറാക്രമണം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വാദങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നതെന്നും ഉമർ നബി അവകാശപ്പെടുന്നു


 

Tags

Share this story

Featured

You may like