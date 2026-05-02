വോട്ടെണ്ണൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇടപെടില്ല; ടി.എം.സി നൽകിയ ഹർജി തീർപ്പാക്കി സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ മേൽനോട്ടത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ-പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരെ മാത്രം നിയോഗിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ഹർജിയിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്രത്യേക വാദം കേൾക്കലിന് ശേഷം നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം: ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.എസ്. നരസിംഹ, ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4-ന് നടക്കാനിരിക്കെ, കമ്മീഷന്റെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതി തയ്യാറായില്ല.
- ടി.എം.സിയുടെ വാദം: ബംഗാൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ വോട്ടെണ്ണൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ (Counting Supervisors) നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരെ മാത്രം നിയമിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇത് പക്ഷപാതപരമാണെന്നും ടി.എം.സി വാദിച്ചു. എന്നാൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ഈ വാദങ്ങൾ നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.
- സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ: സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകൾ, മൈക്രോ ഒബ്സർവർമാർ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റുമാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ നടപടികൾ സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
അടുത്തത് എന്ത്?
മെയ് 4-ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ കർശന മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവുക. ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷനുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശം പാർട്ടികൾക്കുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായി കൊൽക്കത്തയിൽ ഉൾപ്പെടെ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
സംഗ്രഹം: വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ മാത്രം നിയോഗിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിന് നിയമസാധുത ലഭിച്ചതോടെ, ബംഗാളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കും.