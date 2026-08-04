ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ് തടയാൻ കർശന മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതി; 'മ്യൂൾ' അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടി കെട്ടാൻ റിസർവ് ബാങ്കിന് നിർദ്ദേശം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാകുന്ന ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുകൾക്കും ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കും തടയിടാൻ നിർണ്ണായക ഇടപെടലുമായി സുപ്രീം കോടതി. ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച പരമോന്നത കോടതി, തട്ടിപ്പുകാർ പണം തട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ' (Mule Accounts) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി വ്യക്തമായ എസ്.ഒ.പി (Standard Operating Procedure) നടപ്പാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് (RBI) ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്തി മരവിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ വിരൽ: വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതോ വ്യാജ രേഖകൾ നൽകി നിർമ്മിക്കുന്നതോ ആയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് (മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ) തട്ടിപ്പ് പണം കൈമാറുന്നത്. ഇത് തടയാൻ ബാങ്കുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശക്തമാക്കും.
എസ്.ഒ.പി ഉടൻ: റിസർവ് ബാങ്ക് ഉടൻ തന്നെ ഇതിനായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ (SOP) പുറത്തിറക്കും.
പോലീസും നിയമപാലകരും ജാഗ്രതയിൽ: ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തമാക്കും.
നിയമപാലകരോ സി.ബി.ഐ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി വ്യക്തികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്ന രീതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾക്കോ കോളുകൾക്കോ ഇരയാകാതെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.