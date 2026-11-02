ഡൽഹി-എൻ.സി.ആറിൽ ദീപാവലിക്ക് പടക്ക നിരോധനം നീക്കി സുപ്രീം കോടതി; ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങൾക്ക് അനുമതി
Nov 2, 2026, 15:53 IST
ന്യൂഡൽഹി: വരുന്ന ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലും ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലും (NCR) ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമ്പൂർണ പടക്ക നിരോധനം സുപ്രീം കോടതി നീക്കി. വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകൃത 'ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങൾ' (Green Firecrackers) വിൽക്കാനും പൊട്ടിക്കാനും കോടതി ഉപാധികളോടെ അനുമതി നൽകി.
ജനങ്ങളുടെ ആഘോഷ താൽപ്പര്യങ്ങളും ആഘോഷവേളകളിലെ വികാരങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് സമ്പൂർണ നിരോധനം ഒഴിവാക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്. എങ്കിലും, പരിസ്ഥിതിക്കും വായു ഗുണനിലവാരത്തിനും തിരിച്ചടിയാകാത്ത രീതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.