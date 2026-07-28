വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവതിക്കും നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം: ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്
ന്യൂഡൽഹി: ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ പേരിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കാണിക്കുന്ന അമിതാധികാര പ്രയോഗങ്ങൾക്കും അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. പോലീസിന്റെ തുടർച്ചയായ നിയമലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഉയർന്ന പരാതികളിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു.
സമരത്തിനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ക്രൂരമായ മർദനവും ഇലക്ട്രിക് ബാറ്റണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അതിക്രമങ്ങളും കോടതി പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. യാതൊരുവിധ പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഒരു യുവതിയെ പോലീസ് മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. "പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട പോലീസ് സേന തന്നെ ക്രൂരതയുടെ കേന്ദ്രമാകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല" എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.
പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും വിഷയത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.