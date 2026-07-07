മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ കരൂർ സന്ദർശനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഡിഎംകെയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമർശനം

By  Metro Desk Jul 7, 2026, 13:33 IST
surpme court

കരൂരിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് സന്ദർശിച്ചതിനെതിരെ ഡിഎംകെ നേതാക്കൾ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കടുത്ത അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായത്.

​ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരന്തബാധിതരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും, ഇത്തരം ജനക്ഷേമ സന്ദർശനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഡിഎംകെയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെ സുപ്രീം കോടതി കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ വടംവലികൾക്കിടയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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