ഡൽഹി വൈദ്യുതി കമ്പനികളുടെ സി.എ.ജി ഓഡിറ്റിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പൂട്ട്; നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാൻ ഉത്തരവ്
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളിൽ (ഡിസ്കോം) ഓഡിറ്റ് നടത്താനുള്ള ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെയും ഡൽഹി ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെയും (DERC) നീക്കത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ താല്ക്കാലിക വിലക്ക്. വൈദ്യുതി കമ്പനികളിലെ സി.എ.ജി (Comptroller and Auditor General) ഓഡിറ്റ് നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത കോടതി, കേസിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി (Status Quo) തുടരാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 38,500 കോടി രൂപയുടെ 'റെഗുലേറ്ററി അസറ്റുമായി' (Regulatory Assets) ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ സി.എ.ജി ഓഡിറ്റിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് സി.എ.ജിയെ ഓഡിറ്റിനായി ചുമതലപ്പെടുത്താൻ നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ.വി. വിശ്വനാഥൻ, ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
സി.എ.ജി ഓഡിറ്റിന് പുറമെ, സ്വകാര്യ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെക്കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വൈദ്യുതി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ (APTEL) മുൻ ഉത്തരവും സുപ്രീം കോടതി താല്ക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് കൂടുതൽ വാദത്തിനായി ജൂലൈ 15ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. മുൻപ് ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ വൈദ്യുതി കമ്പനികളായ ബി.എസ്.ഇ.എസ് (BSES), ടാറ്റാ പവർ എന്നിവ ഓഡിറ്റ് നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഭീമമായ തുകയുടെ ബാധ്യതകൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓഡിറ്റ് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ വാദം.