കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള സി.ബി.ഐ അന്വേഷണ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (Cockroach Janta Party) എന്ന ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. വിഷയത്തെ ഇത്രയധികം വൈകാരികമായി സമീപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (CJI) സൂര്യകാന്ത് ഹർജിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനോട് വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹർജി പിന്നീട് പരിഗണിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.
കോടതി നടപടികൾക്കിടയിലെ പരാമർശങ്ങളെ ചിലർ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഹർജിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ എൻ.കെ. ഗോസ്വാമി കോടതിയെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ്, "Don't take it so sentimentally" (ഇത്ര വികാരഭരിതരാകേണ്ടതില്ല) എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മറുപടി നൽകിയത്.
വിവാദ പശ്ചാത്തലം:
- കോടതി പരാമർശം: മേയ് പകുതിയോടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യാജ അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾ ഓൺലൈൻ ആക്ടിവിസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതിനെ ഉപമിക്കാൻ അദ്ദേഹം 'കോക്രോച്ച്' (ചെള്ള്/പാറ്റ) എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചതായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു.
- ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വിശദീകരണം: തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് വ്യാജ ബിരുദങ്ങളുമായി നിയമരംഗത്തേക്ക് കടന്നുകൂടി വ്യവസ്ഥിതിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
- കൂട്ടായ്മയുടെ രൂപീകരണം: എന്നാൽ ഈ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവാക്കളുടെയും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പേജുകളെ പിന്തുടർന്നത്.
ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ:
കോടതിയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത് ട്രോളുകളും മീമുകളുമാക്കി മാറ്റി, അതിനെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കും വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഈ കൂട്ടായ്മ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ അന്തസ്സിനെ കെടുത്തുന്ന ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യാജ അഭിഭാഷകരുടെ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായ ഒരു ഇടപെടലിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി.എം. പഞ്ചോലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹർജി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.