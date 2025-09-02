സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ നീക്കം: ഗവർണർ-പ്രസിഡൻ്റ് ബിൽ അംഗീകാര കേസിൽ ഭരണഘടനയെ മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: ഗവർണർമാരും രാഷ്ട്രപതിയും നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രധാനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി വ്യക്തിഗത കേസുകളോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളോ പരിഗണിക്കില്ലെന്നും, മറിച്ച് ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥകളെ മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിൽ ഗവർണർമാർക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിൽ വാദം കേൾക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്. ആർട്ടിക്കിൾ 200, 201 എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
ഗവർണർമാർ ബില്ലുകൾ അനിശ്ചിതമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും, അത് സർക്കാരുകളെ ഗവർണറുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതേസമയം, ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിൽ ഗവർണർമാരുടെയും രാഷ്ട്രപതിയുടെയും വിവേചനാധികാരം കോടതിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും വാദിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നീക്കം ഗവർണറുടെയും രാഷ്ട്രപതിയുടെയും അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവ്യക്തതകൾക്ക് വ്യക്തത നൽകുമെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ കരുതുന്നത്.