സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പി.എ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു; ഗുഢാലോചനയെന്ന് ബിജെപി
ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ബിജെപി നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. മധ്യംഗ്രാമിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വടക്കൻ 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ മധ്യംഗ്രാമിലുള്ള ഡോൾതല ഏരിയയിൽ ബുധനാഴ്ച (മെയ് 6, 2026) രാത്രിയാണ് ചന്ദ്രനാഥ് രഥ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വെച്ച് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ അക്രമികൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- ആക്രമണ രീതി: നാല് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലായെത്തിയ എട്ട് അക്രമികൾ ചന്ദ്രനാഥ് രഥ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി. വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റുള്ള ഒരു കാർ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബൈക്കിലെത്തിയവർ വെടിയുതിർത്തത്.
- പരിക്ക്: അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചിലും വയറ്റിലും തലയിലുമായി മൂന്നിലധികം തവണ വെടിയേറ്റു. ഹൃദയത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
- മറ്റൊരു പരിക്കേറ്റ ആൾ: അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകനും വെടിയേറ്റു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില നിലവിൽ അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
ആരാണ് ചന്ദ്രനാഥ് രഥ്?
41-കാരനായ ചന്ദ്രനാഥ് രഥ് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ (IAF) സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഏറെ കാലമായി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വിശ്വസ്തനായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. പുർബ മേദിനിപൂർ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം രാമകൃഷ്ണ മിഷന്റെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ:
സംഭവം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
- ബിജെപി: ഇതൊരു ആസൂത്രിതമായ "തണുത്ത ചോരയിലുള്ള കൊലപാതകം" (Cold-blooded murder) ആണെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി ആരോപിച്ചു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
- തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC): കൊലപാതകത്തെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അപലപിച്ചു. അതേസമയം, സമാന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരും കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംഭവത്തിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ (CBI) അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ടിഎംസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇതുവരെ മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.