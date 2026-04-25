സ്വാതി മാലിവാൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് പ്രശംസ: കെജ്രിവാളിന് ഇകഴ്ത്തൽ
ആം ആദ്മി പാർട്ടി രാജ്യസഭാ എംപി സ്വാതി മാലിവാൾ ശനിയാഴ്ച ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായുള്ള (എഎപി) ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് മാലിവാൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരെ നിശിതമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ, എംപിമാരായ രാഘവ് ഛദ്ദ, സന്ദീപ് പഥക്, അശോക് മിത്തൽ എന്നിവർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. സ്വാതി മാലിവാൾ, ഹർഭജൻ സിംഗ്, രാജേന്ദ്ര ഗുപ്ത, വിക്രംജീത് സാഹ്നി എന്നീ നാല് എഎപി എംപിമാർ കൂടി ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.
രാഘവ് ഛദ്ദയുടെ അവകാശവാദത്തെ ശരിവച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതി മാലിവാൾ ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം മാലിവാൾ പറഞ്ഞത്, സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല, മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് താൻ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന്. സൃഷ്ടിപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഇതിനിടയിൽ, സ്വാതി മാലിവാൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. "ഞാൻ 2006 മുതൽ കെജ്രിവാളിനൊപ്പമുണ്ട്, എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചു, പക്ഷേ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു ഗുണ്ടയെക്കൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ മർദ്ദിച്ചു. ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എഫ്ഐആർ പിൻവലിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി." കെജ്രിവാളിനെ "സ്ത്രീവിരുദ്ധൻ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മാലിവാൾ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ തനിക്ക് ഒരു അവസരം പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഇത് അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണെന്നും പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അഴിമതിക്കും "ഗുണ്ടായിസത്തിനും" പേരുകേട്ടയാളാണെങ്കിലും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നേതാവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെന്ന് സ്വാതി മാലിവാൾ പറഞ്ഞു. "ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന്റെ സമയത്ത് ശത്രുക്കളുടെ വീടുകളിൽ കയറി അവരെ കൊന്നതായാലും, രാജ്യത്ത് നിന്ന് നക്സലിസം ഇല്ലാതാക്കിയതായാലും, പാർലമെന്റിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതായാലും, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ചരിത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിർബന്ധം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ക്രിയാത്മക രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," മാലിവാൾ പറഞ്ഞു.