തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മെയ് 4-ന് 'നല്ല വാർത്ത' വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ
May 1, 2026, 20:55 IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരാനിരിക്കെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി.എം.കെ (DMK) അധ്യക്ഷനുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ. മെയ് 4-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും 'നല്ല വാർത്ത' ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന മെയ് ദിന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം.
- ആത്മവിശ്വാസം: എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ വികാരം തനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമെന്നും അതിനാൽ ഡി.എം.കെ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.
- അധ്വാനത്തിന് ഫലം: പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ ഫലം മെയ് 4-ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് കൂലി ലഭിക്കുന്നത് പോലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും വിജയം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ: ഭൂരിഭാഗം എക്സിറ്റ് പോളുകളും ഡി.എം.കെ നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായ ഫലമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നടൻ വിജയിയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകുമെന്നും ചില സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
- തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഏപ്രിൽ 23-നായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. റെക്കോർഡ് പോളിംഗാണ് (85.1%) ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മെയ് 4 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. സ്റ്റാലിൻ രണ്ടാമതും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ അതോ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമാകും.