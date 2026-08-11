നീറ്റ് പരീക്ഷ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം; ബിജെപി എംഎൽഎ ഇറങ്ങിപ്പോയി

By  Metro Desk Aug 11, 2026, 13:39 IST
TN

ചെന്നൈ: മെഡിക്കൽ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ദേശീയ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ 'നീറ്റ്' (NEET-UG) നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി. കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

​ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ, പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെ, ഇടത് പാർട്ടികൾ, പിഎംകെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കക്ഷികളെല്ലാം പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ, പ്രമേയ അവതരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപിയുടെ ഏക എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

​തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മെഡിക്കൽ പഠന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷ തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്.

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