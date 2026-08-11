നീറ്റ് പരീക്ഷ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം; ബിജെപി എംഎൽഎ ഇറങ്ങിപ്പോയി
Aug 11, 2026, 13:39 IST
ചെന്നൈ: മെഡിക്കൽ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ദേശീയ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ 'നീറ്റ്' (NEET-UG) നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി. കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ, പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെ, ഇടത് പാർട്ടികൾ, പിഎംകെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കക്ഷികളെല്ലാം പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ, പ്രമേയ അവതരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപിയുടെ ഏക എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മെഡിക്കൽ പഠന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷ തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്.