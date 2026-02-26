തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ; കമ്മീഷന് നിവേദനം നൽകി
Feb 26, 2026, 21:32 IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026-ന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ചെന്നൈയിലെത്തിയ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായി നടത്തണമെന്ന് ഭൂരിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡി.എം.കെ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ, ബി.ജെ.പി, കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങി പ്രമുഖ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 26, 2026) ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചത്.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും:
- ഒറ്റഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്: ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിനും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒറ്റഘട്ടമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.
- ഉത്സവങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും വോട്ടർമാരുടെ സൗകര്യവും കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- പണമൊഴുക്ക് തടയണം: വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പണവും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു.
- സുതാര്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സി.ഇ.സി ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ ഉറപ്പുനൽകി. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സൈന്യം നടത്തിയ പ്രത്യേക പരിശോധനയെ (SIR) പാർട്ടികൾ അഭിനന്ദിച്ചു.