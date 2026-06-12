തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി; കർശന സുരക്ഷ
മംഗളൂരു: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് കർണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായ കൊല്ലൂർ ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കർണാടക സന്ദർശനമാണിത്. പൂർണ്ണമായും വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ സന്ദർശനമായതിനാൽ പൊതുപരിപാടികളോ രാഷ്ട്രീയ കൂടിക്കാഴ്ചകളോ ഈ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.20-ഓടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ മംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ വിജയ്, അവിടെ നിന്ന് 120 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൊല്ലൂരിലേക്ക് റോഡ് മാർഗമാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം മൂകാംബികാ ദേവിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തി അനുഗ്രഹം തേടി.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 'ഇസഡ് പ്ലസ്' (Z+) കാറ്റഗറി സുരക്ഷയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു പൊലീസ് സംവിധാനം. തമിഴ്നാട് പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന 45 അംഗ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംഘവും കർണാടക പൊലീസും ചേർന്നാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. വിവിഐപി സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ ക്ഷേത്ര ദർശന സമയത്തിൽ ചെറിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
എം.ജി. രാമചന്ദ്രൻ (എംജിആർ), ജയലളിത എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വിജയ്. മുൻപ് എംജിആർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്വർണ്ണവാൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ദർശനത്തിന് ശേഷം മംഗളൂരു വിമാനത്താവളം വഴി അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങി.