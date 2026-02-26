തമിഴ്നാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്കായി എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെക്കു മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ബി.ജെ.പി: ആയുധമാക്കുന്നത് 2024-ലെ വോട്ട് വിഹിതം
Feb 26, 2026, 00:37 IST
ചെന്നൈ: വരാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയിൽ (AIADMK) നിന്ന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ ബി.ജെ.പി നീക്കം തുടങ്ങുന്നു. 2024-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി.ജെ.പി കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച വോട്ട് വിഹിതം (ഏകദേശം 11.2%) മുൻനിർത്തിയാണ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാർട്ടി ഒരുങ്ങുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സീറ്റ് വിഭജനം: കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഇത്തവണ വേണമെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ആവശ്യം. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി.ജെ.പി നേടിയ വോട്ട് വർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ സമ്മർദ്ദം.
- ലോക്സഭാ ഫലം: 2024-ൽ സീറ്റുകളൊന്നും നേടാനായില്ലെങ്കിലും, പല മണ്ഡലങ്ങളിലും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി ബി.ജെ.പി രണ്ടാമത് എത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കരുത്ത് വർധിച്ചുവെന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ വാദത്തിന് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം.
- എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെ നിലപാട്: എന്നാൽ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്കാണ് മുൻതൂക്കമെന്നും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ വാദിക്കുന്നു. ബി.ജെ.പിക്ക് അമിതമായി സീറ്റുകൾ വിട്ടുനൽകുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന ആശങ്കയും എടപ്പാടി പളനിസാമി വിഭാഗത്തിനുണ്ട്.
- കൂട്ടുകെട്ടിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ഡി.എം.ഡി.കെ (DMDK) പോലുള്ള പാർട്ടികൾ ഡി.എം.കെ സഖ്യത്തിലേക്ക് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ബി.ജെ.പി-എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സഖ്യം ശക്തമായി നിലനിൽക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം:
"തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നാം ശക്തിയായി വളർന്നുവെന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ അവകാശവാദം സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. ബി.ജെ.പിക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകുന്നത് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്."