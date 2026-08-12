വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ്വ കുരങ്ങിനൊപ്പം റീൽസ്: നടൻ വിക്രമിനെതിരെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് അന്വേഷണം
ചെന്നൈ: വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 'ലാർ ഗിബ്ബൺ' (Lar Gibbon) എന്ന അപൂർവ്വയിനം കുരങ്ങിനൊപ്പമുള്ള റീൽസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച സംഭവത്തിൽ തമിഴ് ചലച്ചിത്ര താരം ചിയാൻ വിക്രമിനെതിരെ അന്വേഷണം. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവും അപൂർവ്വ ജീവിയുടെ അനധികൃത കൈവശം വെക്കലും മുൻനിർത്തി തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിവാദം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് വിക്രം തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ:
മകളുടെ അമ്മായിയപ്പനും വ്യവസായ പ്രമുഖനുമായ സി.കെ. രംഗനാഥന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാം ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് വിക്രം കുരങ്ങിനൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുരങ്ങിനെ താലോലിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വിക്രം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.
വീഡിയോ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ വന്യജീവി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും കടുത്ത എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം അപൂർവ്വ ജീവികളെ അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവണതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രമുഖരുടെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു.
നിയമക്കുരുക്ക് എന്തുകൊണ്ട്?
കടുത്ത സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ: അന്താരാഷ്ട്ര വന്യജീവി വ്യാപാര കരാറിന്റെ (CITES) അപ്പെൻഡിക്സ് I-ലും ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരവും (Schedule IV / CITES alignment) കടുത്ത സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്ന ജീവിവിഭാഗമാണ് ലാർ ഗിബ്ബണുകൾ.
രേഖകളുടെ പരിശോധന: മണിപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ കുരങ്ങിനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിച്ചതെന്നാണ് സൂചനകൾ. ഈ ജീവിയെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക അനുമതികളോടെയാണോ എന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വന്യജീവി കടത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നും വനംവകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടമസ്ഥത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ തുടർനടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂ. വിഷയം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിക്രം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.