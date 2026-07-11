മദ്യക്കുപ്പികൾക്ക് 10 രൂപ അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ; ടാസ്മാക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു

By  Metro Desk Jul 11, 2026, 22:41 IST
ചെന്നൈ

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികൾ തിരികെ ശേഖരിക്കുന്ന പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ മദ്യക്കുപ്പിക്കും 10 രൂപ വീതം അധിക സെസ് (Cess) ഏർപ്പെടുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ (TASMAC) മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

​നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന 'ബൈ-ബാക്ക്' (Buy-back) പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് കുപ്പിയൊന്നിന് 10 രൂപ അധികം വാങ്ങി, ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ഈ തുക തിരിച്ചുനൽകുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ 10 രൂപ പ്രത്യേകം ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം, മദ്യത്തിന്റെ പരമാവധി വില്പനവിലയോടൊപ്പം (MRP) സെസ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

​ടാസ്മാക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ. നന്തകുമാർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അവ സുരക്ഷിതമായി പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള (Recycling) പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി മുതൽ മദ്യ-ബിയർ നിർമ്മാതാക്കൾക്കായിരിക്കും. കമ്പനികൾ സ്വന്തം ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് ഈ കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കണം.

ക്യുആർ കോഡ് ട്രാക്കിംഗ് (QR Code Tracking): കുപ്പികൾ കൃത്യമായി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക ക്യുആർ കോഡ് അധിഷ്ഠിത ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.

നിയമ ഭേദഗതി: ഈ അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന വാറ്റ് (VAT) നിയമങ്ങളിലും തമിഴ്‌നാട് മദ്യനിരോധന നിയമത്തിലും ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്താൻ സർക്കാർ ആലോചിച്ചുവരികയാണ്.

​വനമേഖലകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മദ്യക്കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്നാണ് ടാസ്മാക് കുപ്പികൾ തിരികെ ശേഖരിക്കുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ ജോലിഭാരവും മറ്റ് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണം ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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