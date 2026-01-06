ശ്മശാനത്തിലെ വിളക്കുമായി താരതമ്യം: തമിഴ്നാട് മന്ത്രി രഘുപതിയുടെ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ
ചെന്നൈ: മധുര തിരുപ്പറൻകുണ്ട്രം മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനിടെ തമിഴ്നാട് നിയമമന്ത്രി എസ്. രഘുപതി നടത്തിയ പരാമർശം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി. ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലെ തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രി വിവാദ താരതമ്യം നടത്തിയത്.
മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം:
തിരുപ്പറൻകുണ്ട്രം കുന്നിൻ മുകളിലെ തൂണിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് ശ്മശാനത്തിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് ആചാര ലംഘനമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് മന്ത്രി ഇത്തരമൊരു താരതമ്യം നടത്തിയത്.
പശ്ചാത്തലം:
തിരുപ്പറൻകുണ്ട്രം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലുള്ള 'ദീപത്തൂണിൽ' കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു ദർഗയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഈ തൂണെന്നും അവിടെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ ഇതിനെ എതിർത്തു. കോടതി വിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ദീപം തെളിയിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനെതിരെ ബിജെപിയും ഹിന്ദു സംഘടനകളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.
വിമർശനം:
മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ഹിന്ദു വിശ്വാസികളെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ മന്ത്രി പുച്ഛിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വർഗീയ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഡിഎംകെയുടെ വിശദീകരണം.