തമിഴ്നാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഡിഎംകെ പട്ടിക പുറത്ത്; സ്റ്റാലിൻ കുളത്തൂരിലും ഉദയനിധി ചെപ്പോക്കിലും
Mar 28, 2026, 20:46 IST
ചെന്നൈ: വരാനിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള 164 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പുറത്തുവിട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ തന്റെ സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലമായ കുളത്തൂരിൽ (Kolathur) നിന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ചെപ്പോക്ക്-തിരുവള്ളിക്കേനി (Chepauk-Thiruvallikeni) മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടും.
പട്ടികയിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പ്രമുഖർ: ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുരൈമുരുകൻ (കാട്പാടി), കെ.എൻ. നെഹ്റു (തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെസ്റ്റ്), എം. സുബ്രഹ്മണ്യൻ (സൈദാപ്പേട്ട്), ഇ.വി. വേലു (തിരുവണ്ണാമലൈ) തുടങ്ങി ഭൂരിഭാഗം മന്ത്രിമാരും സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തന്നെ മത്സരിക്കും.
- സർപ്രൈസ് നീക്കം: എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ. പനീർശെൽവം (OPS) തന്റെ പഴയ മണ്ഡലമായ ബോഡിനായ്ക്കന്നൂരിൽ (Bodinayakanur) നിന്ന് തന്നെ ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കും.
- മണ്ഡലം മാറ്റം: മുൻ മന്ത്രി വി. സെന്തിൽ ബാലാജി ഇത്തവണ കരൂരിന് പകരം കോയമ്പത്തൂർ സൗത്തിൽ നിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എഐഎഡിഎംകെയുടെ അമ്മൻ അർജുനനാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളി.
- സഖ്യകക്ഷികൾ: ആകെയുള്ള 234 സീറ്റുകളിൽ 164 എണ്ണത്തിലാണ് ഡിഎംകെ നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് 28 സീറ്റുകളിലും ഡിഎംഡികെ 10 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കും. സിപിഐ, സിപിഎം പാർട്ടികൾക്ക് 5 സീറ്റുകൾ വീതമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഏപ്രിൽ 23-നാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മെയ് 4-ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. വിജയ് നയിക്കുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) കൂടി മത്സരരംഗത്തുള്ളതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.