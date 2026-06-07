മദ്യക്കുപ്പി തിരികെ വാങ്ങൽ പദ്ധതി തമിഴ്നാട് പരിഷ്കരിക്കുന്നു; 10 രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളായ 'ടാസ്മാക്' (TASMAC) വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ശൂന്യമായ മദ്യക്കുപ്പികൾ തിരികെ വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഓരോ കുപ്പിക്കും ഈടാക്കുന്ന 10 രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നേരത്തെ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടാസ്മാക് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ കുപ്പി തിരികെ വാങ്ങൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ നിലവിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ജീവനക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുന്ന ചുമതലയിൽ നിന്ന് ടാസ്മാക് ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി, ഇതിനായി മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിൽ ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ. സതീഷ് കുമാർ, ഡി. ഭരത ചക്രവർത്തി എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. കുപ്പികൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന അധിക തുകയായ 10 രൂപ ബില്ലിൽ വ്യക്തമായി കാണിക്കണമെന്നും, ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അമിത തുക ഈടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായി മാറ്റരുതെന്നും കോടതി കർശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച ഹൈക്കോടതി, കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ജൂലൈ 10-ലേക്ക് മാറ്റി.