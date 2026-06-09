തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിപ്ലവകരമായ സുരക്ഷാ പദ്ധതി: ‘സിങ്കപ്പെണ്ണ്’ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

By  Metro Desk Jun 9, 2026, 12:20 IST
Singapen

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ‘സിങ്കപ്പെണ്ണ്’ (Singappen) പ്രത്യേക ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ഇന്ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ചെന്നൈയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു രാജരത്തിനം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത്.

​മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കെ. ഭവാനീശ്വരിയാണ് സിങ്കപ്പെണ്ണ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ (IG). ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് (SP), രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്മാർ, നാല് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ പ്രത്യേക സംഘത്തിലുള്ളത്.

​ഫോഴ്‌സിന് സവിശേഷമായ സ്വഭാവം നൽകുന്നതിനായി നീല ഷർട്ടും കാക്കി ട്രൗസറുമടങ്ങിയ പ്രത്യേക യൂണിഫോമാണ് സേനാംഗങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ക്യാപും ബ്ലാക്ക് ഷൂസുമാണ് ഇവരുടെ മറ്റ് വേഷങ്ങൾ.

​അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ, പ്രതിരോധ പട്രോളിംഗ്, ഇരകൾക്കുള്ള സഹായം, ബോധവൽക്കരണം എന്നിവയാണ് സിങ്കപ്പെണ്ണ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. ചെന്നൈയിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സേനയുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും.

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