തമിഴ്നാടിന്റെ കടം 10 ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞു; രാജ്യത്ത് കടബാധ്യതയിൽ ഒന്നാമത്

By  Metro Desk Jul 29, 2026, 10:18 IST
തമിഴ്നാട്

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാടിന്റെ ആകെ കടബാധ്യത 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയെന്ന ചരിത്രപരമായ റെക്കോർഡ് കവിഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ബാധ്യത 10.43 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടബാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാനമായി തമിഴ്നാട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബാധ്യത: പട്ടികയിൽ തമിഴ്നാടിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 9.37 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, 8.83 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. കർണാടക (8.14 ലക്ഷം കോടി), പശ്ചിമ ബംഗാൾ (7.90 ലക്ഷം കോടി) എന്നിവയാണ് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും മുൻപന്തിയിൽ: കടം കുത്തനെ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും (GSDP) കരുത്തുറ്റ രീതിയിലാണ് മുന്നേറുന്നത്. തമിഴ്നാടിന്റെ മൊത്ത സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം 35.29 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ: സാമ്പത്തിക വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലായി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി തമിഴ്നാട് തുടരുന്നു.

പ്രതിശീർഷ വരുമാനം: ജനങ്ങളുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിലും സംസ്ഥാനം വലിയ വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​കടം ഉയർന്നതോതിൽ വർധിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും വലിയ സാമ്പത്തിക ചർച്ചകൾക്കും വികസന മാതൃകാ തർക്കങ്ങൾക്കും വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.

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